Met scootmobiel te water

Meppel - Door nog onbekende oorzaak is vanmiddag een 84-jarige man uit Meppel met zijn scootmobiel te water geraakt langs de Staphorster Grote Stouwe. Een passant zag het gebeuren, sprong direct het water in en heeft de man op het droge getrokken. De man is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De Staphorster Grote Stouwe is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.