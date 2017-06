Meisje (6) aangereden door lijnbus in Zwolle

Zwolle - Een 6-jarig meisje uit Zwolle raakte op vrijdagavond 9 juni gewond bij een aanrijding op de rotonde Burgemeester Roelenweg en de Pannenkoekendijk. Vermoedelijk werd het meisje, dat achter haar moeder aan fietste, over het hoofd gezien door de 60-jarige buschauffeuse toen deze afsloeg richting de Pannenkoekendijk. Het meisje had enkele schaafplekken en werd voor controle door het ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is niet bekend of daar nog ander letsel werd geconstateerd. Naar de aanleiding van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld. De chauffeuse werd aangehouden en in de loop van de nacht weer heengezonden. Meerdere getuigen werden gehoord en er werd technisch onderzoek ingesteld. Mensen die iets gezien hebben van de toedracht en nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.