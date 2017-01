Meerkoet met blok ijs aan pootje

Meppel - Vanmiddag moest de brandweer uitrukken voor een dier in nood aan de Handelsweg. Hier bleek een meerkoet te zitten met een blok ijs om één van zijn pootjes.

De brandweer heeft enige moeite moeten doen om het beest te pakken te krijgen maar uiteindelijk heeft de brandweer de meerkoet aan de medewerkers van de Dierenambulance kunnen overhandigen.

Als je een dier ziet dat zichzelf niet kan redden, bel dan met de dierenambulance. Of bel de brandweer.

Dierenambulance Zuidwest Drenthe is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0522-255643.

Beeldmateriaal: Persbureau Wever