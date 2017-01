Meer informatie over ernstig vuurwerkongeval Meppel

Meppel - In de nacht van Oud en Nieuw heeft de politie onderzoek gedaan naar een vuurwerkongeval waarbij een inwoner van de Rozenstraat in Meppel ernstig gewond raakte. Afgelopen woensdag overleed de man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie heeft direct onderzoek verricht naar het ontstaan van het letsel. Hierbij is gesproken met getuigen en familie van het slachtoffer. Het werd ‘s nachts snel duidelijk dat het slachtoffer alleen en zelfstandig vuurwerk probeerde af te steken. Het vuurwerk ging echter niet af en de man besloot om te kijken waarom dit niet gebeurde. Op dat moment ontplofte het vuurwerk alsnog en de inwoner van Meppel raakte hierdoor ernstig gewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer werd overgebracht naar het UMCG in Groningen en overleed daar woensdagavond aan zijn verwondingen.



Op basis van het onderzoek concluderen de politie en het Openbaar Ministerie dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Bij het afsteken van het vuurwerk waren namelijk geen anderen betrokken. De man heeft zelf zijn eigen vuurwerk afgestoken. Een vuurwerkexpert van de politie concludeert dat het afgestoken vuurwerk zeer waarschijnlijk geen consumentenvuurwerk is geweest. Voor de politie is de toedracht van het ongeval helder, maar het is onduidelijk hoe het slachtoffer aan het vuurwerk is gekomen en of hij dit in Nederland of in het buitenland heeft gekocht dan wel heeft gekregen.



De politie heeft de installatie, waarmee het bewuste vuurwerk werd afgestoken, in beslag genomen. In overleg met familie zullen we de komende periode helder proberen te krijgen wat de aard van het vuurwerk is geweest en waar dit vandaan komt.



De afgelopen dagen is er veel berichtgeving ontstaan rond dit noodlottig ongeval, waardoor de politie het goed vond om deze nadere duiding te geven. Kijk voor meer informatie over vuurwerk op politie.nl.