Meer dan 15.000 bezoekers ontdekken de allereerste Militaire Beleef dag

Havelte / Steenwijk - Meer dan 15.000 bezoekers brachten gister een bezoek aan de allereerste Militaire Beleef Dag van Nederland. De organisatie kijkt heel tevreden terug op een bijzondere dag waarbij op 10 locaties rondom de Johannes Postkazerne Havelte/Steenwijk, meer dan 100 activiteiten georganiseerd werden. Bezoekers konden hier verborgen verhalen achter de militair én de militaire historie ontdekken aan de hand van theatrale, sportieve, avontuurlijke en culturele activiteiten. Voor veel enthousiaste bezoekers was de Militaire Beleef Dag te kort, omdat er zoveel te ontdekken viel … Zij kijken al uit naar een volgende editie in 2018!



Terugblik door initiatiefnemer, Majoor Martin Wemes

'Ik kijk met een voldaan gevoel terug op een beleef dag die we samen met de omgeving, overheden, ondernemers en tal van maatschappelijke initiatieven georganiseerd hebben. Iedere locatie heeft op geheel eigenwijze invulling en bekendheid aan van het thema kunnen geven. Dit heeft geleid tot een grote diversiteit aan beleefmogelijkheden’.

Terugblik door initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Beleef Dagen, Bianca Hoogendoorn

‘Gebleken is dat onze themahouder 'Defensie' geen aparte samenleving is in onze samenleving, maar dat we er juist deelgenoot van zijn en dat we dit vooral willen beleven. Het idee om op verschillende locaties 'militair te kunnen beleven' pakte goed uit en werd erg gewaardeerd. De locaties waren via een routenetwerk met elkaar verbonden. De bezoeker kon zich ondermeer wandelend als een militair over (on)gebaande paden sportief verplaatsen. De wandel-versnellingsmogelijkheid via een YAP werd bovenverwachting een succes. Wat mij vooral roerde, waren de militaire herinneringsverhalen die door theatrale vertellingen tot leven kwamen en opnieuw betekenis kregen. Het prikkelde de bezoekers alle zintuigen en daar was het onze themahouder het vooral om te doen. Beleef het! Er was veel belangstelling voor de Koninklijke Landmacht als werkgever bij jongeren. De omgeving rondom de Johannes Postkazerne heeft zich met deze Militaire Beleef Dag in fundament steviger op de kaart kunnen zetten, als een militair historisch gebied met oorlogserfgoed waar veel te zien, te horen en te doen is. Ook zonder deze dag’.

Foto's: Heidie Mulder - Koninklijke Landmacht