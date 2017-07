Medewerker bakkerij beknelt in machine in Hoogeveen

Hoogeveen - Een medewerker van Bakkerij De Graaf aan de Stephensonstraat is donderdagochtend om even voor tien uur met zijn arm bekneld geraakt in één van de machines.

Nog voordat de brandweer arriveerde was het slachtoffer al uit zijn benarde positie bevrijd. De man werd in de ambulance gestabiliseerd en is daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.