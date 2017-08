Man uit Staphorst vermist

Staphorst - Vanmiddag 10 augustus 2017 tussen 14:00 en 14:30 uur, is een man vanuit Staphorst met zijn auto vertrokken.

Het betreft een zwarte Mercedes-Benz C200 sedan. Bouwjaar 2004.

De man is 89 jaar oud. Ongeveer 180 cm lang, heeft kort grijs haar. Draagt een zwart met rood geruite blouse, een spijkerbroek en gele houten klompen.

De man heeft suikerziekte en is niet thuis gekomen rond etenstijd. De man heeft dringend zijn medicatie nodig voor zijn suikerziekte.

Heeft u deze man of zijn voertuig gezien, dan verzoeken wij u ons te bellen via 0900-8844 of 112 indien u hem ziet.