Man uit Meppel heeft vals biljet van 200 euro

Steenwijk - Politie heeft het biljet in beslaggenomen en de man aangehouden voor nader onderzoek

Op vrijdag 10 februari omstreeks 22.10 uur waren politieagenten bezig met een verkeerscontrole op een parkeerplaats aan de Scholestraat in Steenwijk. Er werd een auto gecontroleerd alwaar drie personen in zaten. De persoon op de achterbank gaf zijn paspoort aan de politie toen om zijn identiteitspapieren werd gevraagd. In zijn paspoort zat echter een briefje van 200 euro. De agenten zagen dat het om een vals geld ging. Hierop is de man, 24 jaar uit Meppel, aangehouden en het nep-geld in beslag genomen.

Uit eerste onderzoek is al duidelijk dat er een paar jaar geleden eerder strafbare feiten zijn gepleegd met valse 200-eurobiljetten met het zelfde serienummer.