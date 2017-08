Man in gestolen auto aangehouden op A28 bij Rogat

Rogat - Dinsdagmiddag heeft de politie een 55-jarige man uit Stadskanaal aangehouden op de A28 bij Rogat.

De man reed in een auto welke als gestolen stond gesignaleerd. Agenten signaleerden het voertuig op de A28 tussen Zwolle en Staphorst en toen bij kentekencontrole bleek dat het voertuig als gestolen stond gesignaleerd werd de achtervolging ingezet door een motoragent en twee politievoertuigen. Op de afslag Rogat/De Wijk kon de man worden aangehouden. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het voertuig is door een bergingsbedrijf opgehaald.