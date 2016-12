Man aangehouden na overval op tankstation

Vollenhove - De politie heeft dinsdagavond 29 november een 24-jarige man uit Wanneperveen aangehouden. Hij wordt verdacht van een overval op een tankstation aan de Flevoweg.

Rond 19.05 uur kwam een man het tankstation binnen. Hij bedreigde de medewerkster met een mes en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Zodra de overval werd gemeld gingen agenten op zoek naar de dader. Daarnaast werd via Burgernet de hulp gevraagd van de inwoners van Vollenhove. Dankzij Burgernet kwamen er meerdere tips binnen. Een agent zag op de Flevoweg een man lopen die voldeed aan het signalement. Hij is aangehouden.

Getuigenoproep

Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar meer getuigen. Was u rond 19.05 uur in de buurt van de Flevoweg en hebt u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Tijdens de zoektocht is onder andere een speurhond ingezet. Er zijn verschillende spullen teruggevonden.