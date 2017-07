Lichaam in Hoogeveense Vaart aangetroffen

Staphorst - Tijdens een zoektocht in de Hoogeveense Vaart is vandaag een lichaam aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of het om de vermiste Bert v/d Hoek uit Staphorst gaat.

Gisteravond al werdt er gezocht met honden omdat op deze plek de fiets was gevonden van de vermiste man uit Staphorst. Deze zoekactie werdt vandaag met ander apparatuur voortgezet waarbij er dus een lichaam is aangetroffen. Er lijkt geen sprake van een misdrijf, maar onderzoek moet dat definitief uitsluiten.