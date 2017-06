Levenloos lichaam aangetroffen in Hoogeveen

Hoogeveen - Er is een levenloos lichaam aangetroffen in het water aan de Bieleveldlaan in Hoogeveen.

De politie is aanwezig voor een onderzoek naar de doodsoorzaak en identiteit.

Het lichaam van het slachtoffer is inmiddels uit het water gehaald en wordt overgebracht naar mortuarium voor identificatie.

Later meer info