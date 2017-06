Kop-staart aanrijding op de N334 bij Wanneperveen

Wanneperveen - Op de Zomerdijk (N334) tussen Giethoorn en Zwartsluis heeft zondagavond even na 21.00 uur ter hoogte van Wanneperveen een kop-staart aanrijding plaatsgevonden. Even voorbij de rotonde botste een bestuurder op zijn voorganger. De toedracht van het ongeval is niet bekend.

Een vrouwelijke inzittende raakte bij het ongeval licht gewond. Ze had pijn in haar rug en zou zover bekend overgebracht worden naar het ziekenhuis in Zwolle. Ondanks dat er meerdere betrokkenen waren raakte niemand verder gewond. De politie heeft een registratie gemaakt van het ongeval en zal onderzoek doen naar de toedracht. Beide voertuigen moesten door een berger worden geborgen.

Foto's: R.Koene © Compact Media / 112inhetnieuws.nl