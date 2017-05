Koninklijke onderscheiding voor brandweerman Frank Wijers

Ruinerwold - Vrijdagavond werd Frank Wijers tijden een feestelijke bijeenkomst in de brandweer kazerne van Ruinerwold verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij werd door burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden namens de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij ontving de onderscheiding omdat hij zich 23 jaar had ingezet als vrijwilliger voor de brandweer en het korps nu gaat verlaten.