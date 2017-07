Komt u door de paspoortcontrole?

Nederland - Bent u van plan om binnenkort op reis te gaan? Zorg er dan voor dat u goed voorbereid bent en er geen geldboetes of vrijheidsstraffen meer openstaan, voordat u door de paspoortcontrole op het vliegveld of in de haven gaat. Zo voorkomt u dat de reis opeens niet door kan gaan of dat u door oponthoud uw vliegtuig of boot mist.

De Koninklijke Marechaussee controleert van alle reizigers op de lucht- en zeehavens of zij nog gesignaleerd staan in het Opsporingsregister. Zij bekijken of de reiziger nog een geldboete moet betalen, DNA-materiaal moet afstaan of nog een vrijheidsstraf moet uitzitten. Staat er voor u nog zo’n signalering open? Zorg ervoor dat u minimaal een week voor vertrek alle openstaande geldboetes heeft betaald, DNA-materiaal heeft afgestaan of de openstaande vrijheidsstraf heeft uitgezeten. Daarvoor kunt u zich melden bij de politie. Als er geen zaken meer openstaan in het Opsporingsregister kunt u met een gerust hart op vakantie.



Hoe weet ik of ik gesignaleerd sta?

Op de website van het CJIB kunt u nakijken of u nog een verkeersboete open heeft staan.

Wilt u weten of u nog een andere geldboete moet betalen, DNA-materiaal moet afstaan of een vrijheidsstraf moet uitzitten? Meldt u zich dan met een geldig legitimatiebewijs op het politiebureau.

Om in te loggen op de website van het CJIB heeft u een DigiD code nodig. Meestal kunt u een geldboete direct betalen via iDEAL of een gespreide betaling aanvragen.

Heeft u geen DigiD code? Via de link https://www.cjib.nl/ik-wil-weten-wat-ik-moet-betalen kunt u een overzicht opvragen van de openstaande verkeersboetes. Dit overzicht wordt per gewone post verstuurd naar het adres waar u staat ingeschreven. U kunt de geldboete in dit geval niet via iDEAL betalen. U kunt het bedrag zelf overmaken, of u kunt zich melden op het politiebureau. Als u de boete daar betaalt, kan de politie uw signalering ook meteen verwijderen uit het Opsporingsregister.