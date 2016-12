Klompenrace Rouveen wederom groot succes

Rouveen - Het jaar is weer bijna om en dus is het in Rouveen traditiegetrouw weer tijd voor de Klompenrace.

Dit jaar stond de nachtelijke atletiekwedstrijd op klompen geheel in het teken van de jacht.

Met als thema "Op de loop" verwees de organisatie naar de loop van het jachtgeweer en de Klompenloop door het dorp.

De klompenlopers kozen het hazenpad door de dorpskern van Rouveen en passeerden onderweg diverse jagersposten op jacht naar de overwinning.

