Kinderopvang Stadskwartier brengen bezoek aan dierenwinkel Pets Place

Meppel - Kinderen van peuterspeelzaal en kinderopvang Stadskwartier hebben deze week een bezoek gebracht aan dierenspeciaalzaak Pets Place in winkelcentrum De Swaenenborgh omdat ze een themaweek hebben over dieren. Niet zo gek natuurlijk dat in de 4 weken voorafgaand aan Werelddierendag op 4 oktober dit thema uitgekozen hebben.

De medewerkers lieten de kinderen de cavia's, konijntjes, hamsters en ratjes aaien en knuffelen en vertelden wat over deze lieve diertjes. Ook de vrolijke noten van de vogeltjes in de winkel vonden de kindjes wel heel erg leuk.

De vele tropische vissen en een mooie kreeft vonden ze maar wat interessant.

Pets Place gaf speciaal voor deze themaweken documentatie, posters, flyers, reclamespulletjes en wat voer om op school het thema te kunnen ondersteunen.