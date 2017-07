Kinderopvang de Vlindertuin halen een mooi bedrag binnen voor KIKA

Meppel - Kinderen Vlindertuin halen een mooi bedrag op voor KIKA (bijna €320,00).

In de weken voor de open dag werkten en speelden de kinderen in kinderopvang de Vlindertuin rondom het thema kunst en is er door hen veel kunst gemaakt. Op de open dag stond de markt dan ook vol met kaarsenpotjes, schilderijen, ansichtkaarten, raamhangers, pindarotsjes en gepimpte meubeltjes. Ouders kochten natuurlijk vooral de door hun eigen kind gemaakte kunstwerken. De opbrengst van de open dag is voor KIKA. We vinden het belangrijk dat kinderen al jong leren dat je samen iets mooi kunt doen voor andere kinderen die het minder goed of minder makkelijk hebben.

Donderdagmiddag om 16.00 uur kwam er iemand van KIKA om de cheque aan te nemen. Dit was een mooi officiële afsluiting van een geweldig project KUNST VOOR KIKA.

