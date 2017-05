Keukenbrand bij McDonald's in Meppel

Meppel - Vanmorgen is er brand uitgebroken in de keuken van de Mac Donalds aan de Blankenstein in Meppel.

Een frituurpan had vlam gevat. De medewerkers van de Mac Donalds hadden zelf de brand zelf al kunnen blussen met blusdeken. De brandweer heeft nacontrole gedaan.

Het pand was enige tijd ontruimd geweest.