Jongeman De Wolden aangehouden voor bedreiging

Oude Pekela - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in een restaurant in het dorp twee inwoners van Oude Pekela van 22 en 25 jaar en een 17-jarige inwoner van de gemeente De Wolden aangehouden op verdenking van bedreiging.

Een gezin uit het dorp had eten besteld bij het restaurant. Dit werd bezorgd en volgens de bewoners ook betaald. Niet veel later stonden drie voor hen onbekende mannen voor de deur. Er werd geschreeuwd dat er niet was betaald. Ondertussen werd tegen de deur getrapt Daarnaast werd de deur besmeurd met knoflooksaus, een deurbel vernield en dreigementen geuit. De bewoners waarschuwden via 112 de politie. De drie mannen vertrokken vervolgens in een bedrijfsauto van het restaurant.

Agenten gingen daarom direct naar de eetgelegenheid. Daar waren een aantal mensen aanwezig. Ze gingen met hen in gesprek. Al snel werd duidelijk wie betrokken was bij de bedreiging. Het trio kreeg te horen dat ze werd aangehouden. Twee van hen werkten prima mee. De 25-jarige man echter niet. Hij ging vol in verzet. Meerdere agenten moesten er aan te pas komen om hem onder controle te brengen. Uiteindelijk werden de drie verdachten overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.