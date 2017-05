Jeugd wast auto's in Scheerwolde

Scheerwolde - De Jeugd Activiteitencommissie Scheerwolde (JACS) hield zaterdagochtend tussen 10.00 uur en 12.30 uur de jaarlijkse carwash. Onder zeer mooie weersomstandigheden werd het stuifmeel van de voertuigen gewassen.

Eén keer per jaar wordt in samenwerking met Autobedrijf Huisman en de buurtvereniging deze actie gehouden om de kas van het JACS te spekken. Met het geld kunnen de jongeren uit Scheerwolde meerdere keren per jaar leuke activiteiten organiseren.

Vanwege het mooie en warme weer hielden de jongeren elkaar tijdens het wassen koel door flink met water naar elkaar te spuiten. Uiteraard werden ook de auto's, onder toeziend oog van de klanten, grondig gesopt.

Om het wachten aangenaam te maken was er een koffiehoek ingericht waar iedereen gezellig bij konden kletsen. Na het wassen kreeg iedere klant een flesje met autoshampoo en een spons mee.

Foto's; Persbureau Wever