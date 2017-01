Jaarwisseling in Staphorst

Staphorst - Mede door de inzet van de stewards van Stichting Oud en Nieuw verliep de jaarwisseling in Staphorst gemoedelijk. Op de rotonde bij de Ebbinge Wubbenlaan was het een gezellige boel. Een grote groep jeugd had zich verzameld op de rotonde om het nieuwe jaar in te luiden. Dit jaar was er geen tent op de Tippe maar was er een nieuwjaarsparty in Kisteman. Vanaf het Marktplein in Staphorst en vanaf Rouveen werden door de Stichting Oud en Nieuw gratis taxi's ingezet om belangstellenden naar het uitgaanscentrum te vervoeren. Bij de opstapplaatsen en bij het uitgaanscentrum Kisteman waren voldoende stewards aanwezig om alles in goede banen te leiden.