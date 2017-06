Isala Publieksacademie over chronische buikpijn bij kinderen

Chronische buikpijn is één van de meest voorkomende symptomen bij kinderen.

In Nederland hebben 100.000 kinderen functionele buikpijn, ofwel zonder aanwijsbare lichamelijk oorzaak. Buikpijn bij kinderen kan veroorzaakt worden door stress, angst, spanning of gebrek aan zelfvertrouwen. Ook kunnen een prikkelbare darm of poepproblemen aanleiding geven tot buikklachten. Tijdens de Publieksacademie wordt ingegaan op welke soorten buikpijn er zijn, wat de nieuwste behandelmethode met behulp van hypnotherapie is en wat uzelf kunt doen om dit bij uw kind te verzachten. Specialisten vertellen hier graag meer over tijdens de Publieksacademie op woensdag 28 juni a.s.

De lezing begint om 19.30 in de Ontmoetingsruimte in Isala Diaconessenhuis in Meppel. De lezing is geschikt voor iedereen en is gratis toegankelijk.

Kaarten voor de avond zijn te bestellen via publieksacademie@isala.nl.

Sprekers

Sprekers tijdens de avond zijn kinderarts Obbe Norbruis en hypnotherapeut en pedagogisch medewerker Gerda Berends - de Vries. Beiden zijn werkzaam in het Isala Vrouw-kindcentrum.Ook zal een ervaringsdeskundige haar verhaal doen tijdens deze avond.

Naast voorlichting en uitleg is er tijdens de Publieksacademie ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.