Inwoners supporten intocht Sinterklaas met oude föhn of spaarlamp

Inzamelstichting Wecycle stimuleert inleveren kleine apparaten en lampen

Inwoners van de gemeente Staphorst en Meppel die vanaf vrijdag 28 april afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren op hun milieustraat, kunnen daarmee de lokale intocht van Sinterklaas ondersteunen. Hoe meer zij inleveren, hoe groter de kans dat de intocht hiervoor een sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle ontvangt. De inleveraars zelf maken kans op een nieuw apparaat. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Wie op de gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, kan ter plekke met een smartphone inchecken op de Wecycle-actiesite. GPS (Global Positioning System) stelt vast of de inwoner echt op de milieustraat is. Vervolgens kan de inwoner punten scoren voor het lokale goede doel. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque van €1.000,- voor het goede doel. De actie loopt tot en met 31 augustus.

Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Meer recycling kleine apparaten en lampen

Doel van de actie, die Wecycle met maar liefst 317 gemeenten houdt, is het inleveren te stimuleren van afgedankte kleine elektrische apparaten (bijvoorbeeld föhn, mobiele telefoon, magnetron, (spel)computer, stofzuiger, printer, boormachine, mixer) en spaarlampen op de gemeentelijke milieustraat. Mensen vergeten vaak klein e-waste mee te nemen bij het bezoek aan hun milieustraat (bijvoorbeeld bij het wegbrengen van oude spullen, klusafval of een oude wasmachine) of ze gooien het weg. Daarmee gaat het verloren voor recycling.

Hergebruik grondstoffen, minder CO2

De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle. Via Wecycle krijgt het ingeleverd e-waste een nuttige toepassing van 97 procent. Dit betekent dat uit 1.000 kilo oude apparaten en lampen 800 kilo nieuwe grondstoffen wordt teruggewonnen en 170 kilo wordt ingezet als secundaire brandstof. Daarnaast zorgt Wecycle ervoor dat schadelijke stoffen niet terechtkomen in het milieu en dat de uitstoot van CO2 wordt vermeden.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

Wij garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.