Hoogevener verongelukt op A37

Hoogeveen - Een 43-jarige man uit Hoogeveen is dinsdagavond om het leven gekomen bij een ongeval op de A37. De man was te hulp geschoten bij een eerder ongeval waarbij een bekende van hem met een auto en aanhanger van de weg was geraakt. Terwijl hij hulp bood werd hij aangereden door een 50-jarige automobilist uit Elim. De man uit Elim is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.