Hitte veroorzaakt schade aan wegdek van Randweg

Genemuiden – De Randweg is sinds maandagmiddag 17:00 uur afgesloten voor al het verkeer. Oorzaak van de afsluiting is een probleem aan het wegdek. Door de hitte laat de slijtlaag op meerdere plaatsen van het asfalt los en zijn er grote gaten ontstaan in de weg. De gemeente en de NTP groep hebben in overleg besloten de weg te sluiten en direct maatregelen te nemen.

In eerste instantie zou de weg tot zeker morgenochtend gesloten zijn. Echter bij het frezen van de slijtlaag op maandagavond werd pas duidelijk dat de schade groter was dan gedacht. De weg zal dus ook dinsdag de gehele dag gesloten blijven voor al het verkeer. Dinsdag wordt er geboord in de asfaltlaag, om te kijken hoe de conditie van het wegdek momenteel is. Aan de hand van die resultaten wordt een plan gemaakt hoe het wegdek aan de Randweg wordt hersteld. Het is nog niet duidelijk of de weg woensdag weer toegankelijk is voor het verkeer.

De gemeente Zwartewaterland zal dinsdag met een persbericht naar buiten komen met daarin meer duidelijkheid.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie