Hennepkwekerij ontdekt na wateroverlast in Meppel

Meppel - De politie heeft woensdagnacht een hennepkwekerij geruimd aan de Looierij. Bewoners van het appartementencomplex belden nadat er water langs de muren stroomde.

In de boven gelegen woning werd vervolgens een kwekerij met ongeveer tweehonderd planten ontdekt. Vanwege de gevaarlijke situatie is in de woning direct de elektriciteit afgesloten. De bewoner was niet aanwezig en zal op een later moment verhoord worden.