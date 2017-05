Grote woningbrand in Rogat

Rogat - Maandagmiddag is er brand uitgebroken in een tussenwoning aan de Hessenweg in Rogat. Omdat de kans groot was dat de brand oversloeg naar overige woningen in het blok is er opgeschaald naar grote brand.

Brandweerkorpsen uit De Wijk/Koekange, Ruinerwold en Meppel zijn uitgerukt om de brand te bestrijden.

Een hond die ten tijde van de brand in de woning was is gered en meegenomen door medewerkers van de dierenambulance.

De bewoners waren bij het uitbreken van de brand niet thuis.

Alle woningen in het blok hebben lichte tot zware schade opgelopen door met name de rook.

Foto's en video: Harm Mussche