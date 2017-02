Grote woningbrand in Blankenham (Update)

Blankenham – De brandweer van Steenwijkerland werd zaterdag net na 12:00 uur opgeroepen voor een schuurbrand aan de Blokzijlerdijk in Blankenham.

Omdat de melders aangaven dat de brand uitslaand was werd er veel materieel opgeroepen.

Terwijl de brandweer onderweg was hebben omwonenden een aantal kalveren in veiligheid weten te brengen. Door de harde wind verspreidde het vuur zich in rap tempo door de hele woning.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was de woning niet meer te redden. 2 grote schuren waarvan 1 met vee kon behouden blijven.

Bij de brand is een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. Hierdoor is de Blokzijlerdijk afgesloten. De brandweer heeft de omgeving afgezet en alleen personeel met ademlucht mag het gebied in.

Bij de brand raakte verder niemand gewond. De rook trok in de richting van de provincie Flevoland waardoor in de plaatsen Luttelgeest en Marknesse sprake kan zijn van stankoverlast.

Foto's en video: Persbureau Wever