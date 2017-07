Grote schuurbrand in Staphorst (FOTO UPDATE)

Staphorst - In Staphorst woedt momenteel een grote uitslaande brand in een schuur bij een woning aan de Klaas Kloosterweg-West.

Direct na de eerste melding werd al opgeschaald naar middelbrand en enkele minuten later naar grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

In de schuur lag veel hooi opgeslagen. Dit wordt nu door de brandweer naar buiten getrokken en afgeblust.

Enkele kalveren die aan de voorzijde in de schuur stonden zijn tijdig naar buiten gebracht.

De schuur heeft ondanks de snelle inzet, grote schade opgelopen.



Foto's: Parcival Koopman / Persbureau Wever.