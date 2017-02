Grote brand in woonboerderij in Meppel

Meppel - Rond 21.37 uur is er een uitslaande brand uitgebroken in een woonboerderij aan de Blankensteinweg in Meppel.

Brandweerkorpsen uit Meppel, Ruinerwold en Vledder zijn uitgerukt om de brand te bestrijden.

De brand is ontstaan in de schoorsteen en was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Hierop werdt direct groot opgeschaald.

Door een snelle en juiste inzet was de brand gelukkig snel onder controle.