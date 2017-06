Grote brand in leegstaand schoolgebouw in Zwolle

Zwolle - Een felle uitslaande brand heeft vrijdagavond een leegstaand schoolgebouw in de Zwolse wijk Kamperpoort volledig verwoest. Het gebouw aan de Burgemeester Vos de Waelstraat stond bij aankomst van de brandweer al compleet in lichterlaaie. Door de enorme hitte die bij de brand vrijkwam was er enige tijd gevaar voor overslag naar het naastgelegen verzorgingstehuis De Nieuwe Haven.

Door snelle opschaling waren er binnen korte tijd voldoende brandweerwagens om het gevaar op overslag weg te nemen. Met een hoogwerker werd een waterscherm opgezet om de gevel van het verzorgingstehuis te koelen. De rook die over de binnenstad van Zwolle trok bevatte na metingen geen gevaarlijke stoffen. Wel kwam het advies van de Veiligheidsregio IJsselland om bij hinder ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Met behulp van een kraan werden de units gesloopt om zo alles goed te kunnen blussen. Het pand stond al op de lijst om gesloopt te worden. Over de oorzaak van de brand kon de politie nog geen uitsluitsel geven maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Bij de brand raakte niemand gewond.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie