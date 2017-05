Grote brand bij recyclingbedrijf Meppel

Meppel - Maandagochtend rond 06.00 uur is er brand uitgebroken in een recyclingbedrijf aan de Setheweg. Alle hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de zeer grote brand.

Over de oorzaak van de brand en of er gewonden zijn is nog niets bekend.

Meer foto's volgen.