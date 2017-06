Grachtenfestival Meppel 2017

Meppel - Voor het dertiende achtereenvolgende jaar werd dit weekend het Grachtenfestival gehouden. Dat betekende weer dat de grachten vol met historische schepen lagen, oude Zuiderzeeambachten te zien waren langs de Keizersgracht, het Balgenfestival op zondag aan de Prinsengracht, piraten en shantykoren in de binnenstad, de braderie langs de Heerengracht, op de Sluisgracht oude scheepsmotoren bekijken en andere nautische bezienswaardigheden. Kinderactiviteiten waren er op het Bleekerseiland waar ook brandweer Meppel vertegenwoordigd was.

Nieuw dit jaar was de vloot en roadshow van de Koninklijke Marine. Aan het Westeinde kon men een duikschip van de marine bezoeken en bij de sluis was de Koninklijke Marine vertegenwoordigd met een promotietrailer, TV-kar en een klimwand. Ook nieuw was een grote kermis op het Prinsenplein en Groenmarkt. Op zondag werd een City Swim in de Meppeler grachten gehouden. Deze werd gewonnen door Nederlands kampioen openwaterzwemmen Remco van Althuis uit Breda.