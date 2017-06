Golden Award voor kapster Kitty's (sc)haar uit Meppel

Meppel - Maandagavond 26 juni is in een uitverkochte en sfeervolle Studio’s Aalsmeer bekend geworden dat Kitty’s (sc)haar aan huis uit Meppel grote winnaar is geworden bij de Verkiezing van de Leukste ZZP Kapper.

Twee waardevolle titels zijn mee naar huis gegaan na de huldiging tijdens de Brooklyn Nights Award Show en een spetterende afterparty met optredens van live-artiesten. De prijzen zijn uitgereikt door één van Nederlandse bekendste choreografen, Marc Forno.

Kitty’s Fleming van Kitty’s (sc)haar aan Huis kreeg zowel de eerste prijs met de Golden Award van Leukste ZZP Kapper van de gemeente Meppel als ook de eerste prijs met de Golden Award van Leukste ZZP Kapper van de provincie Drenthe.

De Golden Award betekend een beoordeling hoger dan 9,5 ! Het waarderingscijfer van Kitty zat er met 9,84 er ver boven! Van alle winnaars van de landelijke verkiezing bezette Kitty de derde plaats.

In samenwerking met FNV Mooi werd voor het eerst deze Verkiezing van de Leukste ZZP Kapper georganiseerd.

Kitty is sinds twee jaar zelfstandig kapster nadat zij vele jaren in verschillende salons in Meppel en Groningen ervaring had opgedaan. Kitty’s (sc)haar aan huis staat voor creativiteit, klantvriendelijkheid en vakmanschap!

Van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur staat zij voor u klaar. Middels haar online agenda kunt u een afspraak in plannen in een tijd en datum wanneer u dat het beste uitkomt. Wassen, verven, knippen, föhnen en stijlen, wat u graag wil, Kitty regelt het voor u en uw partner en kinderen! En voor uw gemak allemaal bij u thuis. Een afspraak plannen bij Kitty’s (sc)haar aan huis is mogelijk via www.schaaraanhuis.nl of via de Facebookpagina van Kitty’s (sc)haar aan huis.