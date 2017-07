Gemakkelijker aangifte doen met DigiD app

Aangifte doen op politie.nl is nóg eenvoudiger geworden. Met de DigiD app van de overheid kunt u inloggen zonder een wachtwoord in te voeren. Als u deze DigiD app gebruikt, is ook geen extra SMS-controle meer nodig.

Iedereen die online aangifte doet bij de politie moet zich legitimeren met DigiD. Zo kan vertrouwelijke informatie veilig worden gedeeld. Sinds 1 april dit jaar is een sms-controle verplicht tijdens het inloggen met DigiD. Dat is heel veilig, maar het duurt even. Sinds 17 juli bestaat de DigiD app die dit onnodig maakt.



Inloggen met de DigiD app

U kunt met de DigiD app op twee manieren inloggen:

Op uw telefoon of tablet logt u in met uw usernaam en alleen een pincode.

Op de computer scant u met de DigiD app op uw smartphone of tablet de QR-code op het computerscherm. U kunt dan inloggen en meteen aangifte doen.



Download de app

De DigiD app is beschikbaar voor iOS en Android. Download hem alleen via de officiële stores.

Hulp nodig of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.digid.nl/over-digid/app



Geen DigiD?

Hebt u nog geen DigiD, dan kunt u die aanvragen via de rijksoverheid: https://digid.nl/aanvragen Maakt u liever geen gebruik van DigiD, dan kunt u uiteraard nog steeds aangifte doen. Dat kan altijd op het politiebureau en in sommige gevallen telefonisch of bij u thuis. U moet wel vooraf een afspraak maken via telefoonnummer 0900-8844.