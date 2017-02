Gaslucht Ceintuurbaan Meppel

Meppel - Vanmiddag werd er een gaslekkage gemeld aan de Ceintuurbaan. Omwonenden roken een gaslucht vanuit het riool en alarmeerden de brandweer. De brandweer heeft metingen verricht en constateerde een brandstof in het riool. De brandweer heeft hierop het riool doorgespoten. Hoe de brandstof in het riool terecht is gekomen is nog onbekend.