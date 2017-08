Gaslekkage na boren

Meppel - Woensdagavond is er een gaslek ontstaan in een woning aan het Sint Pietersland nadat de bewoner bij het boren van een gaatje in de vloer de gasleiding raakte.

De ingeschakelde brandweer constateerde gaslucht in de kruipruimte van de woning. Hierop werd het energiebedrijf ingeschakeld om de gastoevoer naar de woning uit te schakelen waarna het lek gedicht kon worden.

Foto's: Persbureau Wever