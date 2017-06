Gasfles spuit vuur, tuinhuisje vat vlam in Staphorst

Staphorst - Aan het eind van de maandagmiddag kreeg de brandweer van Staphorst een melding van brand in een tuinhuisje aan de Grutto.

Ter plaatse bleek een BBQ in brand te staan, de daaraan gekoppelde gasfles spuwde via een stuk slang grote vlammen tegen onder andere de zijwand van het tuinhuisje en de BBQ. De brandweer kon met wat water uit de hogedrukslang voorkomen dat het tuinhuisje in vlammen op ging.

Het is onduidelijk wat nu precies de oorzaak is.

Foto's: Rene Admiraal - weblog-staphorst.nl