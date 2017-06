Frontale botsing bij Koekange

Koekange - Zaterdagavond zijn op de Schoonveldeweg twee personenvoertuigen frontaal op elkaar gebotst.

Hierbij is één van de bestuurders bekneld geraakt met zijn been. Hij werd door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. Na stabilisatie door ambulancepersoneel en het traumateam is hij overgebracht naar het ziekenhuis.



De andere bestuurder is met onbekend letsel eveneens naar het ziekenhuis gegaan. Beide zwaar beschadigde voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. De Verkeers Ongevallen Analysedienst kwam ter plaatse om de exacte toedracht van het ongeval te onderzoeken.

Foto's: Persbureau Wever