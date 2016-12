Fietser gewond na botsing tegen vrachtwagen

Hasselt – Op de Werkerlaan tussen Hasselt en Zwolle, nabij de rotonde van de zandwinning is donderdagmiddag een jongeman uit Hasselt gewond geraakt, nadat hij met zijn fiets tegen een geparkeerde vrachtwagen aanreed. De jongen werd door de felle laagstaande zon verblind en kwam met zijn hoofd tegen de bak van de vrachtwagen. Een automobilist en een andere fietser ontfermden zich over de knaap en alarmeerden de hulpdiensten.

Met een flinke hoofdwond is de jongen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagen stond geparkeerd in de berm op de ‘ventweg’ Werkerlaan en de provinciale weg N331 tussen Zwolle en Hasselt. De politie laat onderzoeken of het geoorloofd is om hier voertuigen te parkeren. Over de toestand van de jongen is op dit moment nog niets bekend.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie