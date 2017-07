Etos in Hoogeveen overvallen

Hoogeveen - De Etos aan de Hoofdstraat in Hoogeveen is zaterdagochtend omstreeks kwart voor tien overvallen.

De dader bedreigde het personeel met een mes. Het zou gaan om een Turks/Marokkaanse man van 175 cm lang. Hij droeg een grijze trui met capuchon en had een Albert Heijn tas bij zich. De dader is gevlucht. Of er buit is gemaakt is niet duidelijk. De politie heeft in de omgeving gezocht. Maar ondanks tips van burgernetdeelnemers is de dader nog niet aangetroffen.

Foto's: Freddie Prins - 112hoogeveen.nl.