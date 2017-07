Ernstige aanrijding bij Zuidwolde

Zuidwolde - Donderdagmiddag rond drie uur werd alarm geslagen voor brandweer Zuidwolde en Hoogeveen, politie en ambulances vanwege een aanrijding tussen een vrachtwagen met aanhanger en een personenauto, ter hoogte van ecoduct Stiggeltie, vier kilometer ten zuiden van Zuidwolde.

Er bleek een vrachtwagen in de westelijke berm te staan; de aanhanger lag in de bermsloot. Hoewel elders wordt beweerd dat het om een frontale botsing ging, was dit gelukkig niet het geval: de voertuigen hadden elkaar zijdelings geraakt.



De bestuurder van de personenauto -een Toyota Aygo- is door de brandweer uit het wrak bevrijd en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis overgebracht.

De N48 is voorlopig afgesloten tussen de afslag Dedemsvaart en knooppunt Hoogeveen.

Foto's: Don Stolwijk - www.kilroy.nl