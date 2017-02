Ernstig ongeval op de N377 bij Nieuwleusen

Nieuwleusen - Op de N377 bij Nieuwleusen heeft zaterdag aan het eind van de middag een ernstig eenzijdig ongeval plaats gevonden waarbij een auto tegen een boom is gebotst.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog niet bekend. De twee inzittenden zijn beide door het ambulancepersoneel en de brandweer uit het voertuig gehaald en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niks bekend.

Ook de traumaheli is ter plaatse om assistentie te verlenen.

De N377 is tussen de afslag van de A28 en het industrieterrein De Grift-De Meele afgesloten. Het verkeer wordt over de parallelweg geleid.