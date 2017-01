Duo opgepakt na drugsdeal in Zwolle

Zwolle - De politie heeft donderdagmiddag in Zwolle twee mannen opgepakt nadat ze getuige was van een drugsdeal. Het gaat om twee Zwollenaren van 25 en 39 jaar.



Agenten zagen donderdag omstreeks 14.30 uur op de Ruysdaelstraat hoe de beide mannen kennelijk contact met elkaar maakten waarbij de een iets overdroeg aan de ander. Bij controle troffen de agenten bij de 39-jarige een bolletje met een gebruikershoeveelheid harddrugs aan, vermoedelijk cocaïne. Ook de 25-jarige werd gecontroleerd, samen met de auto waarin hij reed. Bij dat onderzoek werden enkele tientallen bolletjes vermoedelijk cocaïne aangetroffen. De 39-jarige is na verhoor heengezonden, de 25-jarige wordt verdacht van handel in verdovende middelen en zit nog vast.