Drugsvangst in Willemsoord

Willemsoord - De politie Steenwijkerland heeft zaterdagavond naar aanleiding van een melding over een sterke hennepgeur een onderzoek ingesteld bij een woning in Willemsoord.

Tijdens dit onderzoek ontdekte de politie een ruimte in die woning waarin henneptoppen geknipt en gedroogd werden. Er werden bij dit onderzoek in de woning drie mannen aangehouden van 49, 35 en 19 jaar. De drie zijn ingesloten voor verder onderzoek. De aangetroffen hennep is inbeslaggenomen door de politie.

Ruikt u ook wel eens een hennepgeur in uw directe omgeving? Dan kunt u de politie hierover bellen op 0900-8844 of door te bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.