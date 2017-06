Drugshandel Meppel

Meppel / Assen - De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, behandelt van 14 juni 2017 tot en met 28 juni 2017 de zaak tegen acht verdachten van internationale drugshandel in Meppel.

Tenlastelegging

Op de tenlastelegging van de hoofdverdachte, een 33-jarige man uit Meppel, staan zes feiten. Het gaat om het voorbereiden, telen, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en vervaardigen van drugs van en naar buitenland, import drugs naar Nederland, handel in drugs, deelname aan een criminele organisatie, gewoontewitwassen en voorhanden hebben van wapens en munitie. De overige zeven verdachten hebben één of meer feiten uit deze tenlastelegging op hun tenlastelegging staan. Daarnaast zal voor de hoofdverdachte een ontneming wederrechtelijk verkregen worden ingediend van 1.6 miljoen euro.

Achtergrond

In 2014 startte politie Noord-Nederland een onderzoek naar grootschalige drugshandel in Noord-Nederland. Na diepgaand onderzoek kon worden vastgesteld dat een criminele groepering vanuit Meppel de import voorbereidde van een partij cocaïne uit Zuid-Amerika bestemd voor Noord-Nederland. Daarnaast zoude groep zich bezighouden met export van cocaïne naar Duitsland en Zweden. Ook werd duidelijk dat vuurwapens waren aangeschaft.

Van september tot en met november 2015 werden in dit onderzoek negen verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs, het witwassen van geld en/of het lidmaatschap van een criminele organisatie en wapenbezit. Een van hen is niet langer verdachte.

Extra feit

Tijdens de regiezitting van 3 juni 2016 voegde de officier van justitie een nieuw feit aan de tenlastelegging toe. Op 5 december 2013 trof de politie een laboratorium aan dat verborgen zat in een los van de woning staande schuur in Nijeveen. Aan de hand van narcoticatesten kon worden vastgesteld dat het een productieplaats van amfetamine (XTC) betrof.