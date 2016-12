Drie gewonden bij aanrijding op Hasselterweg

Rouveen – Bij een aanrijding op de Hasselterweg, de N377 tussen Hasselt en De Lichtmis, zijn donderdagmorgen rond 08:30 uur ter hoogte van de afslag met de Rechterensweg drie personen gewond geraakt. Door onbekende oorzaak kwam de bestuurder van een grijze Peugeot 206, rijdend richting De Lichtmis, op de verkeerde weghelft terecht. Daarbij kwam hij in botsing met een auto uit tegengestelde richting waarna de auto begon te tollen en vol in de flank werd aangereden door een andere auto.

Door de klap kwam een voertuig op de kant terecht en dreigde naar beneden te vallen. Omstanders verleenden direct eerste hulp en schakelden de hulpdiensten in. De brandweer wist het voertuig snel te zekeren met behulp van de lier om te voorkomen dat de auto, met daarin een bekneld slachtoffer, om zou vallen. Zowel de bestuurster van de aangereden Peugeot als de bestuurder van de B.M.W. zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft met behulp van redgereedschap de beknelde automobilist weten te bevrijden waarna deze met spoed met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. Door het ongeval was de N377 tussen Hasselt en De Lichtmis afgesloten voor al het verkeer. Bergingsbedrijf Hooikammer heeft de drie voertuigen afgesleept waarna het wegdek kon worden gereinigd door de firma van der Kolk. Tegen 10:45 uur waren alle werkzaamheden klaar en kon de weg weer worden vrijgegeven.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie