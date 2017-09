Drie aanhoudingen na vechtpartij in AZC Hoogeveen

Hoogeveen - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag na een vechtpartij in het AZC aan de Kinholtsweg drie mannen, 29, 24 en 22 jaar oud en woonachtig in het AZC aangehouden. Een vierde man (22 jaar) die ook bij het incident betrokken was wordt op een later moment aangehouden.

De hulp van de politie werd ingeroepen nadat de vechtersbazen elkaar gestoken en geslagen hadden. Alle vier de mannen moesten naar het ziekenhuis voor behandeling van hun verwondingen. De ernst van het letsel is niet bekend. Agenten hebben steekwapens in beslag genomen. De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.