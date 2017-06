Dodelijk ongeval spoorwegovergang Echten

Echten - Op de spoorwegovergang in de Ruinerweg is vanavond een persoon om het leven gekomen nadat hij met zijn voertuig in botsing was gekomen met een trein.

Zijn voertuig werd enkele honderden meters meegesleurd door de trein. Diverse hulpverleners waren aanwezig maar hun hulp mocht niet meer baten. Het treinverkeer tussen Meppel en Hoogeveen zal de gehele dinsdagavond stil liggen vanwege het ongeval.

Foto's: Persbureau Wever